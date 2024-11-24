«Сон наяву». Фёдор Свечков — о дебюте в НХЛ в звене со Стэмкосом

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков поделился эмоциями от своего дебюта в НХЛ в сегодняшнем матче с «Виннипег Джетс» (4:1), где он сыграл в одном звене со звёздным форвардом Стивеном Стэмкосом.
«Это кажется сном наяву», — приводит слова Свечкова журналист Макс Херц в социальных сетях.
Тем не менее, открыть счёт набранным очкам в НХЛ в матче с «Джетс» нападающему не удалось.
В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл в семи матчах за «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ и заработал восемь очков, забросив пять шайб и сделав три голевые передачи. В 2021 году Свечков был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ под общим 19-м номером. Это второй сезон россиянина в системе «хищников». Соглашение с форвардом рассчитано на три года и было подписано в мае 2023 года.
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