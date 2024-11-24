Защитник «Каролины» въехал в голову Кочеткову в матче с «Коламбусом». Пётр покинул лёд

Сегодня, 24 ноября, в Коламбусе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (5:4 Б).

На третьей минуте овертайма защитник гостей Шон Уокер врезался в голову своему же голкиперу Петру Кочеткову, стараясь помешать накатывавшемуся на его ворота Заку Веренски. В итоге россиянин получил травму и не смог продолжить игру, уступив место в воротах Спенсеру Мартину.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неприятного момента с участием российского голкипера:

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Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кочеткова 13 матчей, в которых он отражал 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42. Это четвёртый сезон россиянина в составе «ураганов».