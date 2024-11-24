Защитник «Каролины» въехал в голову Кочеткову в матче с «Коламбусом». Пётр покинул лёд
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Сегодня, 24 ноября, в Коламбусе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (5:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фаббро – 02:04 1:1 Рослович (Ахо) – 06:41 2:1 Марченко – 10:20 2:2 Чатфилд (Орлов, Нечас) – 25:40 3:2 Воронков (Джонсон, Веренски) – 27:10 (pp) 3:3 Ахо – 30:39 (pp) 3:4 Блейк (Котканиеми) – 33:23 4:4 Марченко (Монахан, Джонсон) – 58:54 5:4 Монахан – 65:00
На третьей минуте овертайма защитник гостей Шон Уокер врезался в голову своему же голкиперу Петру Кочеткову, стараясь помешать накатывавшемуся на его ворота Заку Веренски. В итоге россиянин получил травму и не смог продолжить игру, уступив место в воротах Спенсеру Мартину.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неприятного момента с участием российского голкипера:
Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кочеткова 13 матчей, в которых он отражал 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42. Это четвёртый сезон россиянина в составе «ураганов».
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