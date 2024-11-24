Мичков ответил на вопрос об адаптации в НХЛ спустя четыре месяца после переезда в США

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков положительно оценил темп своей адаптации в Северной Америке спустя четыре месяца после переезда в НХЛ.

«Медленно, постепенно приобретаю уверенность от матча к матчу», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ), который прошёл этой ночью, на счету Мичкова решающий гол в овертайме. Это уже не первый раз в нынешнем сезоне, когда именно шайба 19-летнего россиянина в дополнительной пятиминутке приносит победу его команде.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье молодой хоккеист подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.