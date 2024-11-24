НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 ноября

24 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:1). Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, отметившийся 24 сейвами. Эта победа стала 100-й для 29-летнего россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал 11-м российским вратарём в истории НХЛ, преодолевшим данную отметку.