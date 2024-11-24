НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 ноября
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24 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Марун, Мёрфи) – 11:29 0:2 Марун (Смит, Райхель) – 30:01 1:2 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 47:27 2:2 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 50:05 3:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 61:06 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Руни (Мироманов, Кирклэнд) – 15:00 1:1 Юханссон (Болди) – 16:03 2:1 Поспишил – 39:29 (pp) 3:1 Шарангович (Зари, Уигар) – 43:53 (pp) 3:2 Фэйбер (Росси, Болди) – 56:01 (pp) 3:3 Росси (Эрикссон Эк) – 59:26 4:3 Андерссон – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кемпе (Тюркотт, Копитар) – 24:19 2:0 Байфилд (Фиала, Копитар) – 26:03 (pp) 2:1 Монтур (Бьёркстранд, Гурд) – 58:26
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Лунделль, Самоскевич) – 00:52 1:1 Друен (Макар, Лехконен) – 09:13 2:1 Барков (Ткачук, Миккола) – 15:44 2:2 Друен (Макар, Тэйвз) – 20:34 2:3 О'Коннор (Чюлингтон, Иван) – 24:04 2:4 Жирар (Рантанен, Ничушкин) – 28:54 2:5 Рантанен (Жирар, Тэйвз) – 36:58 3:5 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 38:40 (pp) 3:6 Чюлингтон (Ничушкин, Рантанен) – 55:49 3:7 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) – 57:15 4:7 Лунделль (Самоскевич, Балинскис) – 58:17
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Йози (Маршессо, Янковски) – 09:55 1:1 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 29:58 2:1 Стэмкос – 43:20 (pp) 3:1 Маршессо – 45:04 4:1 Йози (О'Райлли) – 58:40
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фаббро – 02:04 1:1 Рослович (Ахо) – 06:41 2:1 Марченко – 10:20 2:2 Чатфилд (Орлов, Нечас) – 25:40 3:2 Воронков (Джонсон, Веренски) – 27:10 (pp) 3:3 Ахо – 30:39 (pp) 3:4 Блейк (Котканиеми) – 33:23 4:4 Марченко (Монахан, Джонсон) – 58:54 5:4 Монахан – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Гарланд, Гронек) – 18:36 (pp) 1:1 Ткачук (Сандерсон, Батерсон) – 23:41 (pp) 1:2 Блюгерс (Сассон, Майерс) – 29:23 1:3 Дебраск (Шервуд, Петтерссон) – 33:01 1:4 Шервуд (Дебраск, Петтерссон) – 48:41 2:4 Жиру (Норрис) – 56:29 (pp) 3:4 Штюцле (Жиру, Батерсон) – 59:16
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Гертл (Макнэбб, Теодор) – 24:39 0:2 Берк (Барбашёв, Айкел) – 28:18 0:3 Барбашёв (Айкел) – 29:09 0:4 Пирсон (Ханифин, Швиндт) – 30:35 0:5 Колесар (Уайтклауд, Ханифин) – 37:02 1:5 Хейнеман (Армиа, Галлахер) – 42:03 (pp) 2:5 Страбл (Галлахер, Андерсон) – 53:03 2:6 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 58:12
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 13:52 1:1 Татар (Хаула, Хьюз) – 16:31 (pp) 1:2 Диллон (Татар) – 27:08 1:3 Хэмилтон (Братт, Хишир) – 35:42 (pp) 2:3 Макмайкл – 44:54 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Макбэйн (Гюнтер, Кули) – 08:54 0:2 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 13:07 1:2 Кросби (Карлссон) – 23:11 (pp) 1:3 Бьюгстад (Кесселринг, Карконе) – 30:37 (pp) 1:4 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 46:38 (pp) 1:5 Керфут (Ламурё, Карконе) – 47:25 1:6 Гюнтер (Кули, Келлер) – 55:59 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Чирелли (Хагель, Чаффи) – 04:09 1:1 Дадонов (Любушкин, Стил) – 06:05 2:1 Чирелли (Лиллеберг, Хагель) – 08:34 2:2 Хейсканен (Дюшейн) – 15:49 2:3 Дюшейн (Сегин) – 46:55 2:4 Хинц (Джонстон, Робертсон) – 47:53 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бразо (Джонсон, Лорей) – 08:33 (pp) 1:1 Рэймонд (Тарасенко, Ларкин) – 19:02 1:2 Маршан (Пик, Пастрняк) – 51:30
В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:1). Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, отметившийся 24 сейвами. Эта победа стала 100-й для 29-летнего россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал 11-м российским вратарём в истории НХЛ, преодолевшим данную отметку.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Палмьери (Нельсон) – 18:51 2:0 Нельсон (Цыплаков, Хольмстрём) – 35:55 (pp) 2:1 Нейборс (Бучневич, Томас) – 40:45 (pp) 3:1 Палмьери (Нельсон) – 59:23
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Зеттерлунд (Уолман, Эклунд) – 09:59 1:1 Кребс (Байрэм) – 11:03 2:1 Канин (Тоффоли, Веннберг) – 24:07 2:2 Козенс (Далин, Байрэм) – 42:07 2:3 Так – 45:27 (sh) 2:4 Далин – 59:59
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Подколзин (Драйзайтль, Браун) – 17:34 2:0 Нурс (Янмарк, Браун) – 19:51 (sh) 3:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 28:54 4:0 Бушар (Янмарк, Хенрик) – 31:58 4:1 Панарин (Фокс) – 35:02 5:1 Макдэвид (Бушар, Капанен) – 45:49 6:1 Макдэвид (Стечер) – 49:37 6:2 Панарин (Лафреньер) – 56:29
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