Главный тренер «Каролины» оценил состояние травмированного Петра Кочеткова

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал состояние травмированного вратаря Петра Кочеткова. Российский голкипер получил травму в столкновении с защитником «Харрикейнз» в овертайме матча с «Коламбусом» (4:5 Б).

«Мы уже потеряли одного вратаря. И точно, что эта ситуация не идеальна. Сейчас я не знаю, в каком положении мы находимся с травмой Кочеткова. Всё это выглядело не очень хорошо», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кочеткова 13 матчей, в которых он отражал 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42. Это четвёртый сезон россиянина в составе «ураганов».