Гол Подколзина и дубль Макдэвида помогли «Эдмонтону» крупно обыграть «Рейнджерс»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу одержали «нефтяники» со счётом 6:2.

Дебютный гол за «Эдмонтон» забил российский нападающий Василий Подколзин. Россиянин забросил шайбу впервые за последние 43 матча с марта 2023 года, когда он ещё выступал за «Ванкувер Кэнакс». Дублем и результативной передачей отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Дубль в составе «Рейнджерс» оформил российский нападающий Артемий Панарин.

«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд.