Гол Подколзина и дубль Макдэвида помогли «Эдмонтону» крупно обыграть «Рейнджерс»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу одержали «нефтяники» со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Подколзин (Драйзайтль, Браун) – 17:34 2:0 Нурс (Янмарк, Браун) – 19:51 (sh) 3:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 28:54 4:0 Бушар (Янмарк, Хенрик) – 31:58 4:1 Панарин (Фокс) – 35:02 5:1 Макдэвид (Бушар, Капанен) – 45:49 6:1 Макдэвид (Стечер) – 49:37 6:2 Панарин (Лафреньер) – 56:29
Дебютный гол за «Эдмонтон» забил российский нападающий Василий Подколзин. Россиянин забросил шайбу впервые за последние 43 матча с марта 2023 года, когда он ещё выступал за «Ванкувер Кэнакс». Дублем и результативной передачей отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Дубль в составе «Рейнджерс» оформил российский нападающий Артемий Панарин.
«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд.
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