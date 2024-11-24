«Это только начало». Капитан «Филадельфии» — об уверенной игре Мичкова в последних матчах

Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался об уверенной игре 19-летнего российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова, который забросил шайбу в овертайме матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ), прошедшего этой ночью.

«Я думаю мы видели его атакующие навыки с первого дня тренировочного лагеря. Кажется, он ещё в процессе обучения оборонительной стороне игры. Он учится, становится лучше каждый день, и он хочет развиваться. Приятно видеть его рост, и я уверен, что это только начало», — приводит слова Кутюрье пресс-служба НХЛ.

Напомним, матч с «Блэкхоукс» стал уже не первым в нынешнем сезоне, когда именно гол Мичкова в дополнительной пятиминутке принёс победу его команде.

Всего в текущем сезоне на счету молодого россиянина 16 (7+9) очков в 19 матчах.