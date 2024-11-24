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Джек Айкел установил рекорд «Вегаса» по скорости достижения 30 очков за сезон

Джек Айкел установил рекорд «Вегаса» по скорости достижения 30 очков за сезон
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В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Гертл (Макнэбб, Теодор) – 24:39     0:2 Берк (Барбашёв, Айкел) – 28:18     0:3 Барбашёв (Айкел) – 29:09     0:4 Пирсон (Ханифин, Швиндт) – 30:35     0:5 Колесар (Уайтклауд, Ханифин) – 37:02     1:5 Хейнеман (Армиа, Галлахер) – 42:03 (pp)     2:5 Страбл (Галлахер, Андерсон) – 53:03     2:6 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 58:12    

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на счету форварда в текущем сезоне стало 32 (7+25) очка. Айкел установил рекорд «Вегаса» по скорости достижения 30 очков за сезон. На это нападающему потребовался 21 матч. Ранее рекорд принадлежал Марку Стоуну, который набрал 30 очков за 24 матча в сезоне-2020/2021.

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