Джек Айкел установил рекорд «Вегаса» по скорости достижения 30 очков за сезон
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В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Гертл (Макнэбб, Теодор) – 24:39 0:2 Берк (Барбашёв, Айкел) – 28:18 0:3 Барбашёв (Айкел) – 29:09 0:4 Пирсон (Ханифин, Швиндт) – 30:35 0:5 Колесар (Уайтклауд, Ханифин) – 37:02 1:5 Хейнеман (Армиа, Галлахер) – 42:03 (pp) 2:5 Страбл (Галлахер, Андерсон) – 53:03 2:6 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 58:12
Нападающий «Вегаса» Джек Айкел отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на счету форварда в текущем сезоне стало 32 (7+25) очка. Айкел установил рекорд «Вегаса» по скорости достижения 30 очков за сезон. На это нападающему потребовался 21 матч. Ранее рекорд принадлежал Марку Стоуну, который набрал 30 очков за 24 матча в сезоне-2020/2021.
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