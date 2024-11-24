Джек Айкел установил рекорд «Вегаса» по скорости достижения 30 очков за сезон

В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на счету форварда в текущем сезоне стало 32 (7+25) очка. Айкел установил рекорд «Вегаса» по скорости достижения 30 очков за сезон. На это нападающему потребовался 21 матч. Ранее рекорд принадлежал Марку Стоуну, который набрал 30 очков за 24 матча в сезоне-2020/2021.