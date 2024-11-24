Видео: реакция 18-тысячной арены «Филадельфии» на победный гол Мичкова в ворота «Чикаго»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Чикаго». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Марун, Мёрфи) – 11:29 0:2 Марун (Смит, Райхель) – 30:01 1:2 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 47:27 2:2 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 50:05 3:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 61:06 (pp)
Победный гол в овертайме забил российский нападающий Матвей Мичков. Российский нападающий замкнул передачу Трэвиса Конечны на пустой угол ворот и привёл трибуны домашней арены в восторг.
Это уже второй победный гол 19-летнего россиянина, забитый в овертайме. В выездном матче с «Оттавой» (5:4 ОТ) Мичков также стал автором победной шайбы.
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