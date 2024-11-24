«Наконец-то это случилось». Василий Подколзин оценил свой дебютный гол за «Эдмонтон»

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин прокомментировал свою дебютную шайбу в составе «Ойлерз». Россиянин отметился голом в матче с «Рейнджерс» (6:2).
«Наконец-то, хотя это случилось немного позднее, чем я ожидал. Иногда бог испытывает тебя, чтобы проверить, какой ты человек и хоккеист. Я счастлив, продолжу работать в том же духе. Мне нужно сохранять терпение и оставаться позитивным.
Спасибо тренерскому штабу, что поставили в звено к Драйзайтлю. Он отлично находит меня передачами в последних матчах, наконец-то я забил. Это многое для меня значит. Леон говорил мне после каждой игры не сдаваться и продолжать работать, шансы обязательно придут. Надеюсь, что я продолжу забивать голы», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.
Россиянин забросил шайбу впервые за последние 43 матча с марта 2023 года, когда он ещё выступал за «Ванкувер Кэнакс».
- 24 ноября 2024
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