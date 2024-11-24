Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Наконец-то это случилось». Василий Подколзин оценил свой дебютный гол за «Эдмонтон»

«Наконец-то это случилось». Василий Подколзин оценил свой дебютный гол за «Эдмонтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин прокомментировал свою дебютную шайбу в составе «Ойлерз». Россиянин отметился голом в матче с «Рейнджерс» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Подколзин (Драйзайтль, Браун) – 17:34     2:0 Нурс (Янмарк, Браун) – 19:51 (sh)     3:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 28:54     4:0 Бушар (Янмарк, Хенрик) – 31:58     4:1 Панарин (Фокс) – 35:02     5:1 Макдэвид (Бушар, Капанен) – 45:49     6:1 Макдэвид (Стечер) – 49:37     6:2 Панарин (Лафреньер) – 56:29    

«Наконец-то, хотя это случилось немного позднее, чем я ожидал. Иногда бог испытывает тебя, чтобы проверить, какой ты человек и хоккеист. Я счастлив, продолжу работать в том же духе. Мне нужно сохранять терпение и оставаться позитивным.

Спасибо тренерскому штабу, что поставили в звено к Драйзайтлю. Он отлично находит меня передачами в последних матчах, наконец-то я забил. Это многое для меня значит. Леон говорил мне после каждой игры не сдаваться и продолжать работать, шансы обязательно придут. Надеюсь, что я продолжу забивать голы», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.

Россиянин забросил шайбу впервые за последние 43 матча с марта 2023 года, когда он ещё выступал за «Ванкувер Кэнакс».

Материалы по теме
Гол Подколзина и дубль Макдэвида помогли «Эдмонтону» крупно обыграть «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android