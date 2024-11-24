Ноблох — о дебютном голе Подколзина: он очень усердно работает и всё делает правильно

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох оценил первый гол за «Ойлерз» российского нападающего Василия Подколзина.

«Он очень много работает с первого дня здесь, усердно тренируется на тренировках и после них. Он делает правильно много вещей, и мы это видим, поэтому даём ему больше игрового времени и поставили в звено к Драйзайтлю. Наконец-то он забил, это был отличный бросок.

Его родители живут здесь уже три недели, и сегодня был последний их день пребывания в Эдмонтоне, завтра они улетают. Отлично, что им удалось увидеть его гол. Если ты играешь правильно, то награда тебя найдёт. Он никогда не обманывал игру, усердно трудился, но не мог забить гол. Он продолжал работать и вызвал уважение тренеров и игроков. Он привносит в нашу игру больше жёсткости, блокирует много бросков, выходит на лёд в меньшинстве и играет против лидеров соперника. Он всё делает хорошо», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.