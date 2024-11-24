59 российских хоккеистов сыграли хотя бы один матч в этом сезоне НХЛ

59 российских хоккеистов сыграли хотя бы один матч в этом сезоне НХЛ. Во встречах прошедшего игрового дня первые матчи в текущем сезоне сыграли двое российских нападающих. Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков дебютировал в лиге в матче с «Виннипегом» (4:1), форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко сыграл с «Нью-Джерси» (2:3).

В прошлом сезоне сыграли в общей сложности 66 россиян. Рекорд НХЛ по числу россиян был установлен в сезоне-2000/2001, когда 72 российских хоккеиста приняли участие в матчах регулярного чемпионата.

20-летний Мирошниченко провёл на льду в матче с «Нью-Джерси» восемь минут и 56 секунд и отметился одним силовым приёмом. 21-летний Свечков получил семь минут и 30 секунд игрового времени и отметился одним силовым приёмом.