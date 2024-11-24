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Лишь три игрока в истории НХЛ забили больше Мичкова голов в овертайме в возрасте до 20 лет

Лишь три игрока в истории НХЛ забили больше Мичкова голов в овертайме в возрасте до 20 лет
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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал автором победного гола в овертайме матча с «Чикаго» (3:2 ОТ). В текущем сезоне это уже второй гол 19-летнего россиянина в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Марун, Мёрфи) – 11:29     0:2 Марун (Смит, Райхель) – 30:01     1:2 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 47:27     2:2 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 50:05     3:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 61:06 (pp)    

Лишь трое игроков в истории НХЛ забили голов в овертайме больше Мичкова в возрасте до 20 лет. Этими игроками были Сидни Кросби, Рик Нэш и Илья Ковальчук. На счету всех троих по три гола в овертаймах в возрасте до 20 лет.

Напомним, этот гол помог Мичкову возглавить гонку бомбардиров сезона НХЛ среди новичков. Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего россиянина 16 (7+9) очков в 19 играх.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье молодой хоккеист подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

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