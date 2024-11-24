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Главный тренер «Нэшвилла» оценил дебютный матч Фёдора Свечкова в НХЛ

Главный тренер «Нэшвилла» оценил дебютный матч Фёдора Свечкова в НХЛ
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Главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт оценил дебютный матч Фёдора Свечкова в НХЛ. 21-летний российский форвард «Нэшвилла» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и провёл на площадке семь с половиной минут без набранных очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Йози (Маршессо, Янковски) – 09:55     1:1 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 29:58     2:1 Стэмкос – 43:20 (pp)     3:1 Маршессо – 45:04     4:1 Йози (О'Райлли) – 58:40    

«Это была тяжёлая игра для него. Думаю, что Свечков был действительно хорош, однако он сильно нервничал в первом периоде. Трудно сохранять спокойствие в такой ситуации, но во втором периоде он собрался и выглядел хорошо. Он умный игрок. Учитывая наше текущее положение, я буду рад увидеть его в деле немного больше», — цитирует Брюнетта пресс-служба клуба.

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