Главный тренер «Нэшвилла» оценил дебютный матч Фёдора Свечкова в НХЛ

Главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт оценил дебютный матч Фёдора Свечкова в НХЛ. 21-летний российский форвард «Нэшвилла» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и провёл на площадке семь с половиной минут без набранных очков.

«Это была тяжёлая игра для него. Думаю, что Свечков был действительно хорош, однако он сильно нервничал в первом периоде. Трудно сохранять спокойствие в такой ситуации, но во втором периоде он собрался и выглядел хорошо. Он умный игрок. Учитывая наше текущее положение, я буду рад увидеть его в деле немного больше», — цитирует Брюнетта пресс-служба клуба.