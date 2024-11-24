«Адмирал» одержал волевую победу в дальневосточном дерби с «Амуром»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Амуром». Волевую победу в принципиальном противостоянии одержали владивостокцы со счётом 5:3.

«Амур» забил два безответных гола в первом периоде — отличились Илья Талалуев и Арно Дюрандо. «Адмирал» отыграл одну шайбу во втором периоде благодаря голу Степана Старкова. Хозяева сравняли счёт уже на первых секундах третьего периода — отличился Егор Петухов. Затем команды обменялись заброшенными шайбами, на гол форварда «Амура» Евгения Грачёва хозяева ответили шайбами Никиты Сошникова и Джованни Фьоре. Отметим, что по итогам матча «Адмирал» получил пять малых штрафов, а «Амур» — лишь один.

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Таким образом, «Адмирал» выиграл второе дальневосточное дерби у «Амура» в текущем сезоне.