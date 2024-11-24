Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» одержал волевую победу в дальневосточном дерби с «Амуром»

«Адмирал» одержал волевую победу в дальневосточном дерби с «Амуром»
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Амуром». Волевую победу в принципиальном противостоянии одержали владивостокцы со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Талалуев (Ли, Ли) – 01:50 (5x5)     0:2 Дюрандо (Слепец) – 19:58 (5x5)     1:2 Старков (Шулак, Шэн) – 32:39 (5x5)     2:2 Петухов (Старков, Гутик) – 40:06 (5x4)     2:3 Грачёв (Ли, Бродхёрст) – 43:03 (5x4)     3:3 Сошников (Петухов, Шулак) – 45:25 (5x5)     4:3 Фьоре (Завгородний, Солянников) – 46:44 (5x5)     5:3 Сошников (Родевальд, Петухов) – 59:59 (en)    

«Амур» забил два безответных гола в первом периоде — отличились Илья Талалуев и Арно Дюрандо. «Адмирал» отыграл одну шайбу во втором периоде благодаря голу Степана Старкова. Хозяева сравняли счёт уже на первых секундах третьего периода — отличился Егор Петухов. Затем команды обменялись заброшенными шайбами, на гол форварда «Амура» Евгения Грачёва хозяева ответили шайбами Никиты Сошникова и Джованни Фьоре. Отметим, что по итогам матча «Адмирал» получил пять малых штрафов, а «Амур» — лишь один.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Адмирал» выиграл второе дальневосточное дерби у «Амура» в текущем сезоне.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android