«Авангард» обменял нападающего Алексея Макеева в «Витязь»

Хоккейный клуб «Авангард» и ХК «Витязь» произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил 27-летний защитник Егор Воронков. Кроме того, «Авангард» получил спортивные права на 20-летнего нападающего Никиту Прищепова. В подмосковный клуб переходят нападающий Алексей Макеев, защитник Александр Фигурин, также «Витязь» получит денежную компенсацию.

Контракт с Воронковым рассчитан до конца текущего сезона. В КХЛ защитник выступал только за «Витязь», провёл 461 матч, набрал 49 (10+39) очков.

Прищепов последние два сезона проводит в Северной Америке: в сезоне-2023/2024 форвард набрал 78 (25+53) очков за клуб QMJHL «Викториавилль Тайгерз», в текущем сезоне сыграл шесть матчей за «Колорадо Эвеланш» и 10 матчей за команду AHL «Колорадо Иглз».

32-летний Макеев в текущем сезоне провёл 25 матчей и набрал 8 (5+3) очков.