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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил с Днём матери

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил с Днём матери
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг записал поздравление с Днём матери и отметил свою маму Ирину и жену Галину.

«Я искренне хочу сказать спасибо своей маме – Ирине Михайловне! Она многому научила меня, привила важнейшие качества и всегда окружала своей заботой. Поздравляю и свою супругу Галину – как мама юного хоккеиста она как никто понимает, насколько непросто воспитывать спортсмена.

Для любого из нас мама – главный и самый искренний болельщик, который во время каждой игры переживает на трибуне или у экрана, причём неважно кто ты – опытный профессионал или совсем юный хоккеист. И каждый чувствует эту особенную материнскую поддержку, она неизменно придаёт уверенности и напоминает, что весь тот огромный путь, который был проделан, был не зря», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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