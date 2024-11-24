«Обмен пойдёт на пользу обоим клубам». Гендиректор «Авангарда» оценил сделку с «Витязем»

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал обмен с «Витязем», в результате которого омский клуб пополнил защитник Егор Воронков, а в обратном направлении проследовали нападающий Алексей Макеев и защитник Александр Фигурин. «Витязь» получил денежную компенсацию, а «Авангард» завладел правами на 20-летнего нападающего Никиту Прищепова.

«Обмен, который пойдёт на пользу обеим сторонам. На фоне травмы Сергея Бойкова нашей команде необходим защитник, Алексей Макеев получит возможность проявить себя в «Витязе». Права на Никиту Прищепова – долгосрочное вложение. Егор Воронков опытный игрок обороны, более 460 матчей в КХЛ, поможет «Авангарду» в защите и создаст конкуренцию в этой линии», — цитирует Чистякова пресс-служба омского клуба.