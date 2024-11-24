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«Северсталь» обменяла защитника Джозефа Душака в «Куньлунь»

«Северсталь» обменяла защитника Джозефа Душака в «Куньлунь»
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«Северсталь» обменяла защитника Джозефа Душака в «Куньлунь». Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, «Северсталь» получила денежную компенсацию. Душак присоединился к «Куньлунь Ред Стар» в поездке и сможет сыграть в ближайших матчах.

Джозеф присоединился к череповецкой команде в августе. В текущем сезоне 27-летний американский игрок обороны провёл девять матчей, в которых набрал четыре очка — забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Ранее Джозеф Душак выступал за минское «Динамо», где в сезоне-2022/2023 стал третьим в списке бомбардиров-защитников КХЛ и пятым в списке ассистентов лиги по итогам регулярки.

Всего в Континентальной хоккейной лиге американец провёл 80 матчей, в которых набрал 49 очков — забросил 10 шайб и отдал 39 результативных передач с отрицательным показателем полезности «-16».

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