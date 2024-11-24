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И. о. главного тренера «Амура»: хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была получше

И. о. главного тренера «Амура»: хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была получше
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И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в дальневосточном дерби с «Адмиралом» (3:5), в котором хабаровский клуб вёл со счётом 2:0 после первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Талалуев (Ли, Ли) – 01:50 (5x5)     0:2 Дюрандо (Слепец) – 19:58 (5x5)     1:2 Старков (Шулак, Шэн) – 32:39 (5x5)     2:2 Петухов (Старков, Гутик) – 40:06 (5x4)     2:3 Грачёв (Ли, Бродхёрст) – 43:03 (5x4)     3:3 Сошников (Петухов, Шулак) – 45:25 (5x5)     4:3 Фьоре (Завгородний, Солянников) – 46:44 (5x5)     5:3 Сошников (Родевальд, Петухов) – 59:59 (en)    

«Игра длится 60 минут. После хорошего первого периода где-то ребята немножко рано почувствовали, что они выиграли, пошла некая расслабленность и прошёл свой хоккей. Соперники играли до конца, они проигрывали, однако их гнали болельщики, трибуны хорошие, приятно играть в такой атмосфере.

Чтобы сравнять счёт в концовке, возможно, не хватило свежести, когда нужно принять правильные решения свежей головой – её нет. Есть потеря концентрации: то, что ребята хотят быстрее сыграть в атаку, где-то порой жертвуют тем, что в обороне происходит. Да и хотелось бы, чтобы вратарская линия была получше», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.

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