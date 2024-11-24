И. о. главного тренера «Амура»: хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была получше

И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в дальневосточном дерби с «Адмиралом» (3:5), в котором хабаровский клуб вёл со счётом 2:0 после первого периода.

«Игра длится 60 минут. После хорошего первого периода где-то ребята немножко рано почувствовали, что они выиграли, пошла некая расслабленность и прошёл свой хоккей. Соперники играли до конца, они проигрывали, однако их гнали болельщики, трибуны хорошие, приятно играть в такой атмосфере.

Чтобы сравнять счёт в концовке, возможно, не хватило свежести, когда нужно принять правильные решения свежей головой – её нет. Есть потеря концентрации: то, что ребята хотят быстрее сыграть в атаку, где-то порой жертвуют тем, что в обороне происходит. Да и хотелось бы, чтобы вратарская линия была получше», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.