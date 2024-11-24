Тамбиев — о победе над «Амуром»: проявили волю и характер, переломили очень сложный матч

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил волевую победу над «Амуром» (5:3). Владивостокская команда уступала после первого периода со счётом 0:2.

«Трудное начало, плохо вошли в игру, соперники были быстрее, мы нахватали удалений как следствие этого. Внесли коррективы, начали играть в 11 нападающих, команда задвигалась, забежала, услышала тренерский штаб – и, в принципе, уже в следующих двух периодах на поле была совершенно другая картина. Конечно, молодцы, проявили волю к победе, прежде всего характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.