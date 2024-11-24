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Тамбиев — о победе над «Амуром»: проявили волю и характер, переломили очень сложный матч

Тамбиев — о победе над «Амуром»: проявили волю и характер, переломили очень сложный матч
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил волевую победу над «Амуром» (5:3). Владивостокская команда уступала после первого периода со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Талалуев (Ли, Ли) – 01:50 (5x5)     0:2 Дюрандо (Слепец) – 19:58 (5x5)     1:2 Старков (Шулак, Шэн) – 32:39 (5x5)     2:2 Петухов (Старков, Гутик) – 40:06 (5x4)     2:3 Грачёв (Ли, Бродхёрст) – 43:03 (5x4)     3:3 Сошников (Петухов, Шулак) – 45:25 (5x5)     4:3 Фьоре (Завгородний, Солянников) – 46:44 (5x5)     5:3 Сошников (Родевальд, Петухов) – 59:59 (en)    

«Трудное начало, плохо вошли в игру, соперники были быстрее, мы нахватали удалений как следствие этого. Внесли коррективы, начали играть в 11 нападающих, команда задвигалась, забежала, услышала тренерский штаб – и, в принципе, уже в следующих двух периодах на поле была совершенно другая картина. Конечно, молодцы, проявили волю к победе, прежде всего характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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