Тамбиев — о победе над «Амуром»: проявили волю и характер, переломили очень сложный матч
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил волевую победу над «Амуром» (5:3). Владивостокская команда уступала после первого периода со счётом 0:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Талалуев (Ли, Ли) – 01:50 (5x5) 0:2 Дюрандо (Слепец) – 19:58 (5x5) 1:2 Старков (Шулак, Шэн) – 32:39 (5x5) 2:2 Петухов (Старков, Гутик) – 40:06 (5x4) 2:3 Грачёв (Ли, Бродхёрст) – 43:03 (5x4) 3:3 Сошников (Петухов, Шулак) – 45:25 (5x5) 4:3 Фьоре (Завгородний, Солянников) – 46:44 (5x5) 5:3 Сошников (Родевальд, Петухов) – 59:59 (en)
«Трудное начало, плохо вошли в игру, соперники были быстрее, мы нахватали удалений как следствие этого. Внесли коррективы, начали играть в 11 нападающих, команда задвигалась, забежала, услышала тренерский штаб – и, в принципе, уже в следующих двух периодах на поле была совершенно другая картина. Конечно, молодцы, проявили волю к победе, прежде всего характер, переломили очень сложный матч, два раза отыгрывались. Молодцы, что гнули свою линию и дожали соперников», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
Комментарии
- 24 ноября 2024
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:40
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:10
-
08:55
-
08:54
-
08:35
-
08:15
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:25
-
07:10
-
06:54
-
06:41
-
06:39
-
06:37
-
06:08
-
05:58
-
05:57
-
05:50
-
05:48