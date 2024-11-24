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Вратарь Никита Серебряков дебютирует за «Авангард» в матче с «Барысом»

Вратарь Никита Серебряков дебютирует за «Авангард» в матче с «Барысом»
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Сегодня, 24 ноября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 14:30 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
1-й период
0 : 0
Авангард
Омск

Вратарь Никита Серебряков дебютирует за «Авангард» в матче с «Барысом». Голкипер назначен стартовым вратарём омского клуба.

Фото: «Авангард»

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков. Никита перешёл в СКА в начале сезона-2023/2024. Голкипер признавался лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ во время его выступления за «Адмирал».

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