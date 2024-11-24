Вратарь Никита Серебряков дебютирует за «Авангард» в матче с «Барысом»

Сегодня, 24 ноября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 14:30 мск. Стали известны составы команд.

Вратарь Никита Серебряков дебютирует за «Авангард» в матче с «Барысом». Голкипер назначен стартовым вратарём омского клуба.

Фото: «Авангард»

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков. Никита перешёл в СКА в начале сезона-2023/2024. Голкипер признавался лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ во время его выступления за «Адмирал».