Бывший форвард «Амура» Дрозг: Хабаровск — отличное место, чтобы играть в хоккей

Нападающий «Куньлуня» Ян Дрозг рассказал, как отнёсся к обмену из «Амура». Словенский нападающий выступал за хабаровский клуб с сезона-2022/2023. Дрозг был обменян в «Куньлунь» на вратаря Мэтта Джурусика.

— Насколько неожиданным для вас был обмен из «Амура»?

— Это был сюрприз для меня. Но я понимаю, что обмены – это тоже часть игры.

— Какие воспоминания у вас останутся за время выступления в Хабаровске?

— Это было отличное время, особенно прошлый сезон, у нас была настоящая команда. Мы хорошо играли в плей-офф в серии против Магнитогорска. Также там невероятные болельщики. Хабаровск – отличное место, чтобы играть в хоккей. У меня остались хорошие воспоминания от игры и жизни в этом городе, — цитирует Дрозга «РБ Спорт».

Ян Дрозг присоединился к «Амуру» по ходу сезона-2022/2023, за это время приняв участие в 112 матчах регулярных чемпионатов, в которых 19 раз отличился сам и 34 раза ассистировал партнёрам. Также на его счету пять очков в шести матчах Кубка Гагарина — 2024.