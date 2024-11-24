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Плющев: Виктор Тихонов — тренер с большой буквы и тренер-эпоха

Плющев: Виктор Тихонов — тренер с большой буквы и тренер-эпоха
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил заслуги легендарного советского тренера Виктора Тихонова. Ровно 10 лет назад Тихонов скончался на 85-м году жизни.

«Виктор Васильевич Тихонов был одним из самых выдающихся тренеров. Человек был у руля сборной и практически за 20 лет ничего не проиграл. Я был сегодня на открытии мемориальной доски в его честь на его доме, где он жил. Там было много армейцев, спартаковцев и динамовцев, которые пришли посетить великого тренера. Что ещё можно сказать? Тренер с большой буквы! Тренер-эпоха», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тихонов в качестве главного тренера приводил сборную СССР (1984, 1988) и Объединённую команду (1992) к золоту Олимпийских игр. Также под его руководством советская команда восемь раз становилась чемпионом мира (1978, 1979, 1981-1983, 1986, 1989, 1990), обладателем Кубка Вызова (1979), Кубка Канады (1981). Вместе с Тихоновым ЦСКА с 1978 по 1989 год неизменно становился чемпионом СССР и 13 раз подряд побеждал в Кубке европейских чемпионов (1978-1990).

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