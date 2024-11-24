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Никита Серебряков пропустил шайбу вторым броском от бывшего форварда «Авангарда»

Никита Серебряков пропустил шайбу вторым броском от бывшего форварда «Авангарда»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу казахстанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Перерыв
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5)    

В воротах «Авангарда» дебютный матч проводит Никита Серебряков. Голкипер пропустил шайбу вторым броском по его воротам. Примечательно, что отличился бывший нападающий «Авангарда» Иван Николишин, начинавший текущий сезон в составе омского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков.

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