Никита Серебряков пропустил шайбу вторым броском от бывшего форварда «Авангарда»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу казахстанского клуба.

В воротах «Авангарда» дебютный матч проводит Никита Серебряков. Голкипер пропустил шайбу вторым броском по его воротам. Примечательно, что отличился бывший нападающий «Авангарда» Иван Николишин, начинавший текущий сезон в составе омского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков.