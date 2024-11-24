А. Коваленко: возвращение Ничушкина — лучшая инвестиция «Колорадо» именно в плей-офф

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о возвращении в состав «Колорадо» нападающего Валерия Ничушкина. Российский форвард лишь в четвёртом матче сезона смог отметиться результативными действиями. В матче с «Флоридой» (7:4) Ничушкин забил гол и отдал две результативные передачи.

«После полугодичного перерыва, который к тому же сопровождался давлением и фантазиями прессы, необходимо несколько игр, чтобы набрать форму и голевой тонус. Это требуется даже таким большим мастерам, как Ничушкин, который давно всё и всем доказал.

Самое главное, что возвращение Валерия сыграет в этом сезоне на «Колорадо» в долгосрочном плане. Все помнят последний плей-офф, когда чемпиону в отсутствие Ничушкина не удалось сохранить титул. Считаю, что возвращение такого лидера — лучшая инвестиция клуба именно в плей-офф-2025», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.