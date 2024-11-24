Нападающий «Витязя» Барак: мы стали сильнее и хотим побороться за Кубок Гагарина

Нападающий «Витязя» Дерек Барак заявил, что в этом году подмосковная команда обрела стабильность в результатах и готова побороться за Кубок Гагарина. В последнем матче «Витязь» проиграл «Спартаку» в овертайме со счётом 4:5, пропустив три шайбы в концовке основного времени.

«Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьёзных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей. Конечно, мы не должны отдавать такие матчи, как со «Спартаком». Хорошо, что это произошло не в играх на вылет. У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочёты в наших действиях и двигаться вперёд. С красно-белыми всегда тяжёлые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности», — цитирует Барака Legalbet.

«Витязь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 29 очков, отставая от зоны плей-офф на два очка.