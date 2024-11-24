Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Витязя» Барак: мы стали сильнее и хотим побороться за Кубок Гагарина

Нападающий «Витязя» Барак: мы стали сильнее и хотим побороться за Кубок Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Дерек Барак заявил, что в этом году подмосковная команда обрела стабильность в результатах и готова побороться за Кубок Гагарина. В последнем матче «Витязь» проиграл «Спартаку» в овертайме со счётом 4:5, пропустив три шайбы в концовке основного времени.

«Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьёзных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей. Конечно, мы не должны отдавать такие матчи, как со «Спартаком». Хорошо, что это произошло не в играх на вылет. У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочёты в наших действиях и двигаться вперёд. С красно-белыми всегда тяжёлые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности», — цитирует Барака Legalbet.

«Витязь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 29 очков, отставая от зоны плей-офф на два очка.

Материалы по теме
«Произошло что-то необъяснимое». Барак — об упущенной победе «Витязя» над «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android