«Великая восьмёрка». Журналист Daily Faceoff назвал лучшее прозвище игрока в НХЛ

Североамериканский журналист Этони Ди Марко заявил, что любимым его прозвищем среди игроков НХЛ является Великая восьмёрка капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Не очень оригинальный ответ, но мой выбор — Великая восьмёрка для Ови. Коротко, просто и по делу. Учитывая, что Ови гонится за тем, чтобы побить давний рекорд НХЛ, это тем более актуально — хотя можно сказать, что это предвзятость новизны. Прозвище в ходу уже почти два десятилетия, но оно по-прежнему несёт в себе ту же силу и смысл, что и в середине 2000-х. Главная причина этого — возрождение Ови», — цитирует журналиста Daily Faceoff.

Напомним, в данный момент Овечкин находится в списке травмированных. Возвращение россиянина в строй ожидается в срок от четырёх до шести недель.