«Металлург» одержал победу над «Сибирью» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Металлург-Арена» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Юров (Минулин) – 05:36 (5x5) 2:0 Вовченко (Гераськин, Орехов) – 18:51 (5x5) 2:1 Яковлев (Коротков, Широков) – 30:30 (5x5) 3:1 Зернов (Канцеров) – 54:28 (5x5)
В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Даниил Вовченко, Денис Зернов. За «Сибирь» забил Алексей Яковлев.
«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 31 матч. «Сибирь» располагается там же на восьмой строчке, заработав 25 очков после 27 игр.
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