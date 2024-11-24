«Авангард» вырвал победу у «Барыса», отыгравшись с 0:2, и вернулся в зону плей-офф
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казахстанский «Барыс» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5) 2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5) 2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5) 2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5) 2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)
В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Иван Николишин, Адиль Бекетаев. За «Авангард» забили Николай Прохоркин, оформив дубль, и Коул Касселс.
«Барыс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 30 матчей. «Авангард» располагается там же на восьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр.
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