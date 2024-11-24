Михайлов: Виктор Тихонов служил советскому и российскому хоккею до конца своих дней

Заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Борис Михайлов рассказал о роли тренера Виктора Тихонова в советском хоккее.

«Сегодня было открытие доски у дома, где проживал Виктор Тихонов. Этот человек служил советскому и российскому хоккею до конца своих дней. То, что сегодня произошло, — это дань памяти его делу. Все должны помнить, что сделал Виктор Васильевич Тихонов», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Тихонов-старший ушёл из жизни 24 ноября 2014 года. Сегодня, спустя 10 лет со дня смерти тренера, в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в его честь.