Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлов: Виктор Тихонов служил советскому и российскому хоккею до конца своих дней

Михайлов: Виктор Тихонов служил советскому и российскому хоккею до конца своих дней
Комментарии

Заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Борис Михайлов рассказал о роли тренера Виктора Тихонова в советском хоккее.

«Сегодня было открытие доски у дома, где проживал Виктор Тихонов. Этот человек служил советскому и российскому хоккею до конца своих дней. То, что сегодня произошло, — это дань памяти его делу. Все должны помнить, что сделал Виктор Васильевич Тихонов», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Тихонов-старший ушёл из жизни 24 ноября 2014 года. Сегодня, спустя 10 лет со дня смерти тренера, в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в его честь.

Материалы по теме
Борис Михайлов победил в номинации «Эпоха в спорте» Национальной спортивной премии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android