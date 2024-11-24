Легионер «Авангарда» Коул Касселс забросил первую шайбу в сезоне в 25-м матче

Североамериканский хоккеист 29-летний Коул Касселс стал автором решающего гола в матче «Авангард» — «Барыс», принеся победу омской команде в овертайме (3:2). Эта заброшенная шайба стала первой в его карьере в КХЛ, ранее он сделал три результативные передачи. Текущий сезон стал для Касселса первым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Бо́льшую часть карьеры легионер провёл в АХЛ. В сезоне-2023/2024 Касселс стал одним из лидеров «Барракуды» по результативности, забив 11 голов и набрав 45 очков в 67 матчах регулярного сезона, но клуб не попал в плей-офф.

По окончании контракта с «Барракудой» Касселс решил покинуть АХЛ и 16 мая 2024 года подписал контракт с российским клубом «Авангард» из КХЛ, который рассчитан на один сезон.