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«Ребята верили до конца». Главный тренер «Авангарда» — о волевой победе над «Барысом»

«Ребята верили до конца». Главный тренер «Авангарда» — о волевой победе над «Барысом»
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» прокомментировал непростую победу омской команды над «Барысом» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5)     2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5)     2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5)     2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5)     2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)    

«Хорошая игра, интересная для болельщиков, здорово, что были полные трибуны. Поздравляю «Барыс» с юбилеем, 25 лет – это большая цифра, желаю им дальнейшего развития. По игре: у нас было много хороших моментов, соперник очень опасно контратаковал, получилось у них забить, но ребята верили до конца, что смогут спасти этот матч. Забили очень хорошие голы, а в овертайме вырвали очень важное для нас второе очко. Думаю, ребята заслужили эту победу», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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