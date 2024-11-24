«Было время, когда он был полезен». Звягин — о расставании «Авангарда» с Дицем

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», кратко высказался об уходе Даррена Дица из команды. Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Сегодня, 24 ноября, «Авангард» обыграл «Барыс» в овертайме — 3:2.

«По поводу расставания с Дицем не буду давать особых комментариев. Даррен честно работал, было время, когда он был в команде, был полезен. Пожелаем ему удачи», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в субботу, 23 ноября, омский клуб официально объявил о подписании другого защитника — Райана Меркли, который перешёл в результате обмена с «Куньлунем».

После победы над казахстанцами «Авангард» смог вернуться в зону плей-офф.