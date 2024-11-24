«Было время, когда он был полезен». Звягин — о расставании «Авангарда» с Дицем
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», кратко высказался об уходе Даррена Дица из команды. Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Сегодня, 24 ноября, «Авангард» обыграл «Барыс» в овертайме — 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5) 2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5) 2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5) 2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5) 2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)
«По поводу расставания с Дицем не буду давать особых комментариев. Даррен честно работал, было время, когда он был в команде, был полезен. Пожелаем ему удачи», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в субботу, 23 ноября, омский клуб официально объявил о подписании другого защитника — Райана Меркли, который перешёл в результате обмена с «Куньлунем».
После победы над казахстанцами «Авангард» смог вернуться в зону плей-офф.
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