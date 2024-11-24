Мамбеталиев – о матче с «Авангардом»: у «Барыса» выпало два защитника. Ребята «наелись»

Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса» прокомментировал обидное поражение от «Авангарда» со счётом 2:3 ОТ.

«Ребята молодцы, сражались. Есть запал у них, хотели выиграть в честь праздника. Спасибо всем болельщикам, сегодня была отличная поддержка, при таких трибунах приятно играть, ребята были заряжены. Но есть моменты, у нас выпало два защитника по ходу матча. Получилось так, что наелись, пропустили голы. По самоотдаче претензий нет, ребята растут», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Мамбеталиев занял пост главного тренера «Барыса» 17 октября. С этого момента команда провела 14 матчей, в восьми встречах казахстанцы уступили, в шести одержали победу.