Мамбеталиев – о матче с «Авангардом»: у «Барыса» выпало два защитника. Ребята «наелись»
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Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса» прокомментировал обидное поражение от «Авангарда» со счётом 2:3 ОТ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5) 2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5) 2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5) 2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5) 2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)
«Ребята молодцы, сражались. Есть запал у них, хотели выиграть в честь праздника. Спасибо всем болельщикам, сегодня была отличная поддержка, при таких трибунах приятно играть, ребята были заряжены. Но есть моменты, у нас выпало два защитника по ходу матча. Получилось так, что наелись, пропустили голы. По самоотдаче претензий нет, ребята растут», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, Мамбеталиев занял пост главного тренера «Барыса» 17 октября. С этого момента команда провела 14 матчей, в восьми встречах казахстанцы уступили, в шести одержали победу.
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