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Главный тренер «Барыса»: откуда у Бурдасова возьмутся силы, чтобы бегать?

Главный тренер «Барыса»: откуда у Бурдасова возьмутся силы, чтобы бегать?
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Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса» оценил уровень игры хоккеистов Антона Бурдасова и Романа Старченко. Сегодня, 24 ноября, казахстанская команда уступила «Авангарду» в овертайме — 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5)     2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5)     2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5)     2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5)     2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)    

«Я считаю, что Бурдасов нормально играет. Когда сборы с командой не проходят, сил нет у ребят, откуда силы возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят всегда, он молодец. По Роману Старченко не могу сказать, когда он вернётся, это только доктор может сказать», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

У «Барыса» второе поражение подряд после того как команда уступила омичам.

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