Главный тренер «Барыса»: откуда у Бурдасова возьмутся силы, чтобы бегать?

Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса» оценил уровень игры хоккеистов Антона Бурдасова и Романа Старченко. Сегодня, 24 ноября, казахстанская команда уступила «Авангарду» в овертайме — 2:3.

«Я считаю, что Бурдасов нормально играет. Когда сборы с командой не проходят, сил нет у ребят, откуда силы возьмутся, чтобы бегать? А так Антон – командный игрок, подбадривает ребят всегда, он молодец. По Роману Старченко не могу сказать, когда он вернётся, это только доктор может сказать», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

У «Барыса» второе поражение подряд после того как команда уступила омичам.