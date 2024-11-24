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Главный тренер «Барыса» ответил на вопрос о вратаре Маттссоне. Швед не играл с 5 октября

Главный тренер «Барыса» ответил на вопрос о вратаре Маттссоне. Швед не играл с 5 октября
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев предположил, когда голкипер Юхан Матссон выйдет на матч в составе команды. Сегодня, 24 ноября, «Барыс» уступил «Авангарду» со счётом 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5)     2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5)     2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5)     2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5)     2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)    

— Какие планы у «Барыса» на Юхана Матссона? Он третий вратарь, но зарабатывает в два раза больше Шутова и Бояркина вместе взятых.
— У нас есть два вратаря, Матссон – третий. Как посчитает тренер голкиперов, что он может помочь команде, то мы его поставим, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в середине октября в казахстанском клубе произошли серьёзные кадровые перестановки. «Барыс» расторг контракты со всеми североамериканскими игроками. По словам главного тренера, цель руководства клуба — сделать сильный состав команды без легионеров.

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