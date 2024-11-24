Главный тренер «Барыса» ответил на вопрос о вратаре Маттссоне. Швед не играл с 5 октября

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев предположил, когда голкипер Юхан Матссон выйдет на матч в составе команды. Сегодня, 24 ноября, «Барыс» уступил «Авангарду» со счётом 2:3 ОТ.

— Какие планы у «Барыса» на Юхана Матссона? Он третий вратарь, но зарабатывает в два раза больше Шутова и Бояркина вместе взятых.

— У нас есть два вратаря, Матссон – третий. Как посчитает тренер голкиперов, что он может помочь команде, то мы его поставим, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в середине октября в казахстанском клубе произошли серьёзные кадровые перестановки. «Барыс» расторг контракты со всеми североамериканскими игроками. По словам главного тренера, цель руководства клуба — сделать сильный состав команды без легионеров.