«Автомобилист» оказался сильнее минского «Динамо» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Мэйсек, Да Коста) – 01:07 (5x4) 1:1 Волков (Лайл) – 05:01 (5x4) 2:1 Лайл (Шипачёв) – 25:50 (5x4) 2:2 Обидин (Зборовский, Кузнецов) – 54:23 (5x5) 2:3 Хрипунов (Зборовский) – 64:46 (3x3)
В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Александр Волков и Брэди Лайл. За «Автомобилист» забили Максим Осипов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 30 матчей. «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 39 очков после 28 игр.
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