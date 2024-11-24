«Нефтехимик» объявил о заключении контракта с Кириллом Капустиным

Хоккейный клуб из Нижнекамска «Нефтехимик» объявил о заключении контракта с 31-летним нападающим Кириллом Капустиным.

В прошлом сезоне хоккеисты сыграл за хабаровский «Амур» и за 61 матч набрал там 17 очков. Он забросил 10 шайб и сделал семь голевых передач.

Капустин — воспитанник ярославской школы хоккея. В КХЛ форвард играл за несколько клубов — «Сочи», «Локомотив», «Амур», «Лада», «Северсталь» и «Трактор». Теперь он будет защищать цвета «Нефтехимика». Всего в активе нападающего 570 игр в Лиге и 162 (74+88) баллов за результативность.

В текущем сезоне Капустин не сыграл ещё ни одного матча и ранее не был в составе ни одной из команд. О том, что он покинул «Амур» стало известно ещё в мае 2024 года.