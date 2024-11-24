Монтгомери, уволенный из «Бостона», уже через пять дней стал главным тренером «Сент-Луиса»

Специалист Джим Монтгомери, уволенный с поста главного тренера «Бостон Брюинз» из-за низкой результативности, уже через пять дней был назначен на ту же должность в команде «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на странице в соцсетях клуба.

В нынешнем сезоне команда из Бостона проиграла 12 из 20 матчей и идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 19 очков. Джим Монтгомери возглавлял «Бостон» с 1 июля 2022 года.

Сейчас он продолжит тренерскую карьеру в «Сент-Луисе», который на данный момент находится на 13-й строчке Западной конференции НХЛ. У команды 19 очков после 22 игр. Ранее главным тренером команды был Дрю Баннистер, которого несколько дней назад отправили в отставку.

Ранее Монтгомери уже работал в составе «Сент-Луиса» в качестве ассистента.