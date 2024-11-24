Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Автомобилиста»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» из Минска, прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

— Ожидали тяжёлую игру, что будет мало энергии. Сегодня забили два гола в большинстве, должны были победить, но третий период опять проиграли. Тут нужно брать на себя ответственность, концентрацию, которой здесь, к сожалению, нет.

— Складывается ощущение, что проблемы у команды — в области психологии…

— Согласен. Здесь только момент в концентрации, ответственности, мелочей просто не бывает. Когда снежный ком идёт, нужно его остановить. Чтобы запряглось, всё должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат, мы полагаемся на ведущих ребят, но пропускаем [в их присутствии на льду]. Это настораживающий момент. Игра длится 60 минут.

— Насколько серьёзная травма у Сотишвили?

— Он будет играть только после перерыва, наверное.

— Есть всего два дня на восстановление. Ждать ли перемен в составе перед матчем с «Трактором»?

— У нас и ротировать некого. Может, будем кого-то вызывать. Согласен, нужен посвежее кто-то, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.