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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Автомобилиста»
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Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» из Минска, прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Мэйсек, Да Коста) – 01:07 (5x4)     1:1 Волков (Лайл) – 05:01 (5x4)     2:1 Лайл (Шипачёв) – 25:50 (5x4)     2:2 Обидин (Зборовский, Кузнецов) – 54:23 (5x5)     2:3 Хрипунов (Зборовский) – 64:46 (3x3)    

— Ожидали тяжёлую игру, что будет мало энергии. Сегодня забили два гола в большинстве, должны были победить, но третий период опять проиграли. Тут нужно брать на себя ответственность, концентрацию, которой здесь, к сожалению, нет.

— Складывается ощущение, что проблемы у команды — в области психологии…
— Согласен. Здесь только момент в концентрации, ответственности, мелочей просто не бывает. Когда снежный ком идёт, нужно его остановить. Чтобы запряглось, всё должно пойти с тележным скрипом. Ребята должны делать результат, мы полагаемся на ведущих ребят, но пропускаем [в их присутствии на льду]. Это настораживающий момент. Игра длится 60 минут.

— Насколько серьёзная травма у Сотишвили?
— Он будет играть только после перерыва, наверное.

— Есть всего два дня на восстановление. Ждать ли перемен в составе перед матчем с «Трактором»?
— У нас и ротировать некого. Может, будем кого-то вызывать. Согласен, нужен посвежее кто-то, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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