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«Авангард» выиграл два матча подряд впервые с начала сентября

«Авангард» выиграл два матча подряд впервые с начала сентября
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Хоккейный клуб «Авангард» впервые с начала сентября в сезоне-2024/2025, одержал две победы подряд. Сегодня, 24 ноября, команда из Омска обыграла «Барыс» в овертайме 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5)     2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5)     2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5)     2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5)     2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)    

Эта победа стала второй подряд, в предыдущем матче команда казалась сильнее «Адмирала». Ранее только один раз за сезон у омичей получилось трижды подряд одержать победу — в первых встречах чемпионата в сентябре.

Сейчас «Барыс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 30 матчей. «Авангард» располагается на восьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр. После победы над казахстанцами омичам удалось вернуться в зону плей-офф. Ранее команда находилась на 10-й строчке.

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