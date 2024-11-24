«Авангард» выиграл два матча подряд впервые с начала сентября

Хоккейный клуб «Авангард» впервые с начала сентября в сезоне-2024/2025, одержал две победы подряд. Сегодня, 24 ноября, команда из Омска обыграла «Барыс» в овертайме 3:2.

Эта победа стала второй подряд, в предыдущем матче команда казалась сильнее «Адмирала». Ранее только один раз за сезон у омичей получилось трижды подряд одержать победу — в первых встречах чемпионата в сентябре.

Сейчас «Барыс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 30 матчей. «Авангард» располагается на восьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр. После победы над казахстанцами омичам удалось вернуться в зону плей-офф. Ранее команда находилась на 10-й строчке.