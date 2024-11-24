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Линдгрен прокомментировал первые в сезоне два поражения «Вашингтона» подряд

Линдгрен прокомментировал первые в сезоне два поражения «Вашингтона» подряд
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал два поражения команды подряд. В последнем матче столичный клуб уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

«Я думаю у нас всё в порядке. Мы просто должны не опускать голову и продолжать работать», — приводит слова Линдгрена журналистка Сэмми Сильбер на странице в соцсети Х.

Ранее вашингтонцы уступили «Колорадо Эвеланш» (1:2), им пока не удалось выиграть ни одной встречи без Александра Овечкина, выбывшего на неопределённый срок из-за травмы — перелом малоберцовой кости.

Напомним, команда находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Она заработала 27 очков в 20 матчах.

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