Линдгрен прокомментировал первые в сезоне два поражения «Вашингтона» подряд

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал два поражения команды подряд. В последнем матче столичный клуб уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

«Я думаю у нас всё в порядке. Мы просто должны не опускать голову и продолжать работать», — приводит слова Линдгрена журналистка Сэмми Сильбер на странице в соцсети Х.

Ранее вашингтонцы уступили «Колорадо Эвеланш» (1:2), им пока не удалось выиграть ни одной встречи без Александра Овечкина, выбывшего на неопределённый срок из-за травмы — перелом малоберцовой кости.

Напомним, команда находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Она заработала 27 очков в 20 матчах.