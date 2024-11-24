Александр Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выезд во Флориду

Российский хоккеист Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» отправится на выезд во Флориду на предстоящий матч с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на странице в соцсети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Овечкин сейчас восстанавливается от травмы — у него перелом малоберцовой кости. Несмотря на то что россиянин не сможет выйти на лёд и пока даже не в состоянии тренироваться, он всё же будет присутствовать на выезде вместе с командой.

В последних двух встречах, после того как Овечкин выбыл из игры, «Вашингтон» потерпел поражения. Команда находится на третьем месте Восточной конференции КХЛ, у неё 27 очков 20 матчах.