Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк ответил на вопрос, может ли травма Овечкина сбить его настрой

Владислав Третьяк ответил на вопрос, может ли травма Овечкина сбить его настрой
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России, советский голкипер Владислав Третьяк высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы, полученной в матче с «Ютой» (6:2).

— Не собьёт ли травма настрой Овечкина на рекорд?
— В такой ситуации мы можем пожелать ему только здоровья. Всё будет зависеть от этого.

Я позвонил ему, пообщался, пожелал Александру здоровья и быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон.

Много зависит от врачей, как он восстановится, повлияет ли травма на дальнейшую игру Саши. Всё-таки травма серьёзная. Давайте пожелаем Александру удачи, и чтобы врачи над ним поколдовали так, чтобы он успешно вернулся в строй, — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас российский хоккеист восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Это тяжелейшая травма за всю карьеру Овечкина.

Материалы по теме
«Он вернётся сильнее, чем когда-либо, и будет летать». Что в НХЛ говорят о травме Овечкина
«Он вернётся сильнее, чем когда-либо, и будет летать». Что в НХЛ говорят о травме Овечкина
Материалы по теме
Третьяк: сейчас в НХЛ играют 10 наших вратарей. Такого не было никогда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android