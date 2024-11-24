Владислав Третьяк ответил на вопрос, может ли травма Овечкина сбить его настрой

Президент Федерации хоккея России, советский голкипер Владислав Третьяк высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы, полученной в матче с «Ютой» (6:2).

— Не собьёт ли травма настрой Овечкина на рекорд?

— В такой ситуации мы можем пожелать ему только здоровья. Всё будет зависеть от этого.

Я позвонил ему, пообщался, пожелал Александру здоровья и быстрейшего восстановления. Он красавец в этом году. Просто потрясающе начал сезон.

Много зависит от врачей, как он восстановится, повлияет ли травма на дальнейшую игру Саши. Всё-таки травма серьёзная. Давайте пожелаем Александру удачи, и чтобы врачи над ним поколдовали так, чтобы он успешно вернулся в строй, — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас российский хоккеист восстанавливается после перелома малоберцовой кости. Это тяжелейшая травма за всю карьеру Овечкина.