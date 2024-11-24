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Стало известно, насколько травма форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова серьёзная

Стало известно, насколько травма форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова серьёзная
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Стало известно состояние травмы российского хоккеиста Кирилла Капризова, выступающего за «Миннесоту». Об этом сообщил журналист НХЛ Эллиотт Фридман.

«Новости о Кирилле Капризове положительные: серьёзных повреждений нет. За ним будут наблюдать на протяжении нескольких дней», — написал Фридман на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Капризов пропустил последний матч «Миннесоты» с «Калгари» из-за травмы нижней части тела. На данный момент у россиянина 34 (13+21) очка после 19 матчей в сезоне. Он занимает второе место в бомбардирской гонке сезона в НХЛ и на один балл отстаёт от Натана Маккиннона, у которого 35 (7+28) очков в текущем чемпионате.

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