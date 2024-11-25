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В Москве состоялось открытие мемориала, посвящённого памяти Виктора Тихонова

В Москве состоялось открытие мемориала, посвящённого памяти Виктора Тихонова
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В Москве состоялось открытие мемориала, посвящённое памяти заслуженного тренера СССР и трёхкратного олимпийского чемпиона Виктора Васильевича Тихонова. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

Открытие приурочили к 10-й годовщине со дня смерти Тихонова. Доску создали в студии военных художников имени Грекова и установили на фасаде дома номер 39 по Большой Грузинской улице. Здесь с 1984 по 2014 год жил Виктор Васильевич Тихонов.

Фото: ХК ЦСКА

На церемонии присутствовал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который играл под руководством Тихонова, а также вдова легендарного тренера Татьяна Тихонова.

Напомним, Тихонов ушёл из жизни 24 ноября 2014 года.

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