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Никита Серебряков прокомментировал дебют за «Авангард» в матче с «Барысом»

Никита Серебряков прокомментировал дебют за «Авангард» в матче с «Барысом»
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Российский голкипер Никита Серебряков, дебютировавший за «Авангард» в матче с «Барысом» (3:2 ОТ), рассказал, какой была для него первая игра за новый клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Николишин (Сетдиков) – 06:16 (5x5)     2:0 Бекетаев (Бутенко) – 38:05 (5x5)     2:1 Прохоркин (Якупов, Игумнов) – 46:50 (5x5)     2:2 Прохоркин (Шарипзянов) – 59:22 (6x5)     2:3 Касселс (Гуляев, Галимов) – 61:13 (3x3)    

«Честно говоря, очень тяжело. Давно не играл. Тяжёлый момент. Но с каждым периодом входил больше и больше в игру, начинал чувствовать её. Спасибо огромное пацанам, которые помогали, блокировали, сыграли отлично в меньшинстве и всё‑таки смогли забросить — давили, давили и смогли», — приводит слова Серебрякова пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.

Напомним, Серебряков перешёл в «Авангард» в результате обмена со СКА, где практически не выходил на лёд с начала сезона-2024/2025 и провёл только пять матчей.

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