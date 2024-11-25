Никита Серебряков прокомментировал дебют за «Авангард» в матче с «Барысом»

Российский голкипер Никита Серебряков, дебютировавший за «Авангард» в матче с «Барысом» (3:2 ОТ), рассказал, какой была для него первая игра за новый клуб.

«Честно говоря, очень тяжело. Давно не играл. Тяжёлый момент. Но с каждым периодом входил больше и больше в игру, начинал чувствовать её. Спасибо огромное пацанам, которые помогали, блокировали, сыграли отлично в меньшинстве и всё‑таки смогли забросить — давили, давили и смогли», — приводит слова Серебрякова пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.

Напомним, Серебряков перешёл в «Авангард» в результате обмена со СКА, где практически не выходил на лёд с начала сезона-2024/2025 и провёл только пять матчей.