«Ведущие клубы могут пострадать». Президент ХК ЦСКА Есмантович — о Ярмарке КХЛ

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался об идее возрождения Ярмарки талантов КХЛ.

«Над этим надо больше работать, прорабатывать спортивные инструменты. Почти все ведущие клубы могут пострадать», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Напомним, драфт молодых игроков проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год. Федерация хоккея России выступила против данного решения.

Ранее директор ХК «Северсталь» заявил, что почти все клубы КХЛ выступили против возвращения Ярмарки юниоров КХЛ, объясняя это тем, что проект «сырой» и требует доработки множества нюансов и деталей. Также плохо просматривается и конечная цель драфта.