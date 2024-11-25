Тренер «Филадельфии» — о проблемах с Мичковым: он просто не понимает

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о сложностях тренировочного процесса с российским нападающим Матвеем Мичковым.

«Для меня это было немного сложно, потому что мой стиль тренерской работы заключается в том, чтобы реагировать на что-то сразу же. На скамейке, на тренировке — где бы это ни случилось. Я не возвращаюсь к этому позже, не открываю «тренерский справочник», чтобы разобраться, как справиться с ситуацией. Я считаю, что спонтанное тренерство очень важно. Но я не могу делать этого с Мичковым, потому что он просто не понимает.

Однажды я попытался объяснить ему что-то на скамейке. В возникшей ситуации я стараюсь что-то объяснить, а он отвечает: «да, да», но на самом деле не понимает, что я говорю. Сейчас мы раз в неделю приглашаем переводчика, садимся у меня в офисе и обсуждаем всё. Я хочу слушать его, а он должен слушать меня. Так намного проще. Со временем он стал говорить лучше. Но я всё равно думаю, что он не до конца понимает, что мы пытаемся донести. Поэтому мы стараемся быть осторожными, замедляем темп и проводим встречи раз в неделю», — приводит слова Тортореллы Russian Machine Never Breaks со ссылкой на TNT.

В нынешнем сезоне Мичков забил семь голов и сделал девять результативных передач в 19 играх.

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